Roosendaalse wijk Langdonk tijdelijk afgezet door politie na branden, ME controleert voertuigen

Theaters in de regio worstelen met corona: ‘Je kunt niet meer de gastheer zijn die je wil zijn’

WEST-BRABANT - Ook al mag je van het kabinet nog naar de schouwburg, De Nobelaer in Etten-Leur besloot zelf alle voorstellingen te schrappen of uit te stellen. Ook andere theaters in de regio worstelen met de nieuwe maatregelen.

