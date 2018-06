Roosendaalse wethouder Cees Lok jaagt iedereen in de gordijnen

Tientallen bewoners zijn bang dat de nieuwe cinema zorgt voor een onacceptabele verkeersdruk in hun straat. De raad deed in maart de toezegging dat er eerst een uitgebreid verkeersplan wordt opgesteld, voordat initiatiefnemer Carlo Lambregts toestemming krijgt te mogen bouwen. Toch verstrekte de gemeente in mei een vergunning aan Lambregts. Wettelijk gezien staat Lok in zijn recht. Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, kun je als plaatselijke overheid niet weigeren. Het punt is alleen dat de wethouder die mededeling niet terugkoppelt naar omwonenden en raad. Om te beginnen had Lok de motie in maart keihard moeten ontraden.

Laconiek

Dan was alle ruis op de lijn die naderhand ontstaat, niet eens nodig geweest. Daarnaast zorgt zijn laconieke houding ('ik begrijp niet waar deze commotie vandaan komt, dit kun je toch weten?') ervoor dat niet alleen raadsleden, maar ook inwoners hun hakken steeds dieper in het zand zetten. En dat is niet nodig, want de meeste mensen hoeven niet overal gelijk in te krijgen, maar wensen wel duidelijkheid. En die duidelijkheid verschaf je door tijdig informatie te verstrekken.

Dat niet Cees Lok, maar het jonge CDA-raadslid Sebastiaan Hamans uiteindelijk de angel uit het bioscoopdebat haalt door te proberen de partijen nader tot elkaar te brengen, is tekenend voor het gebrek aan oplossingsgericht vermogen door de VVD-wethouder. Zijn onbeholpen manier van optreden werkt averechts. Hij denkt er vanaf te zijn door alle verantwoordelijkheid op het bordje van de raad te leggen en wast zijn handen in onschuld. Al had hij raad en bezwaarmakers maar één keer gelijk gegeven door te melden dat het beter was geweest als hij ze op de hoogte had gebracht dat die vergunning eraan zat te komen. Een dergelijke toenaderingspoging was waarschijnlijk al meer dan voldoende om de raad mee te krijgen.

Steken laten vallen