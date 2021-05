Roosendaalse vmbo’ers snuffelen aan het échte werk

ROOSENDAAL - Een dikke pluim van de baas, want om 07.00 uur was Jeroen Broos (15) dinsdagochtend al fris en fruitig op de zaak. Hij is een van de vele Roosendaalse vmbo’ers die gisteren een dagje stageliepen bij bedrijven in de regio. De ‘doedag’ van Roosendaal On Stage moet de (studie)loopbaankeuze voor hen straks vergemakkelijken.

En dat werkt, zegt Jeroen, die meeloopt bij de inkoop van streekproductenwinkel Boer, winkel van het land in Roosendaal. ,,Ik heb vandaag wel de bevestiging gekregen dat ik inderdaad iets met handel wil doen. Eigenlijk wil ik straks meer de vastgoedkant op, maar het leek me wel leuk om vandaag iets met de boeren in het buitengebied te doen”, zegt de leerling uit vmbo 3 van de Norbertus Gertrudis Mavo. ,,Ik woon zelf in het buitengebied en zie steeds die busjes rijden, dan ben je toch benieuwd hoe dat nou in z’n werk gaat.”

De tevredenheid is wederzijds, zegt eigenaar Mariëlle van Overveld. ,,Er lopen er vandaag twee mee in de keuken, Jeroen wilde graag inkoop. Dan moest hij er wel eerder zijn, maar hij stond er stipt op tijd. Dat is een compliment waard.”

‘Knokken tegen vmbo-stigma’

Van Overvelds bedrijf doet al sinds het begin mee aan Roosendaal On Stage. ,,Ik zie bij mijn kinderen zelf hoe lastig de keuze op die leeftijd is, daar help ik graag mee. Ik vind het vmbo sowieso onderbelicht, er wordt vaak over gepraat alsof dat minder zou zijn. Terwijl er zo'n enorme behoefte is aan mensen die iets met hun handen kunnen.”

Quote We komen bij de deelnemen­de bedrijven steeds vaker oud-stagiairs tegen als werknemer Selwin Umar, projectleider

Tegen dat stigma knokt Roosendaal On Stage met succes, zegt projectleider Selwin Umar. En dat levert win-winsituaties op. ,,In het begin waren bedrijven sceptisch, vmbo’ers hadden bij hen een slecht imago. Maar er zitten juist zulke leuke, gemotiveerde mensen. Dat zien ze nu zelf ook. We komen bij de deelnemende bedrijven steeds vaker oud-stagiairs tegen als werknemer.”

Corona

Vanwege corona liep het dit jaar wel wat anders dan anders. Zo werden sommige ‘doedagen’ naar videocalls verplaatst, bijvoorbeeld bij een schoonheidsspecialiste, die als contactberoepsbeoefenaar aan meer beperkingen gebonden is.

Quote We zijn vooral blij dat we het toch hebben kunnen organise­ren, er is al genoeg afgelast Selwin Umar, projectleider

Ook de ‘matchmaking’ tussen scholieren en bedrijven, normaal op een gezellig drukke netwerkbijeenkomst, verliep dit jaar online. ,,Dat zorgde af en toe voor ruis op de lijn. En we merken dat er meer bedrijven afhaken dan anders. Normaal zitten we op 130, dit jaar zijn het er 85. Maar we zijn vooral blij dat we het toch hebben kunnen organiseren, er is al genoeg afgelast.”