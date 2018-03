Roosendaalse verenigingen zien verhuizing naar oude Da Vinci College best zitten

ROOSENDAAL - De verenigingen die nu nog onderdak hebben in Mariadal, zien een verhuizing naar het oude Da Vinci College best zitten. Een delegatie van onder meer heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale, modelspoorvereniging Post B en filmclub Ersa nam eerder deze week op initiatief van vastgoedwethouder Toine Theunis een kijkje in het leegstaande schoolgebouw aan de Bovendonk.

,,Wij zijn te spreken over deze locatie. Met name de gymzalen zijn groot genoeg om onze treinprojecten uit te stallen", aldus Luc Zwegers, voorzitter van Post B. Volgens Zwegers heeft wethouder Theunis de belofte gedaan dat de clubs er zeker twintig jaar kunnen blijven zitten. ,,Voor ons is dat heel belangrijk, we willen voorkomen dat we over een paar jaar wéér moeten verkassen."

Afwachten

Ook René Konings, voorzitter van de heemkundekring, is positief over het Da Vinci-pand. ,,Het biedt best mogelijkheden voor ons. Maar goed, eerst maar eens zien of het allemaal echt gaat gebeuren. We wachten op een voorstel van de gemeente."

Volledig scherm Het voormalige Da Vinci College staat nu leeg. © COR DE KOCK

Huurder

Volgens Theunis kunnen de gebruikers van Mariadal voor lange tijd gebruik maken van de bovenste verdieping en de twee gymzalen van de oude school. ,,Voor de benedenverdieping hebben we een huurder gevonden. Met dat geld zijn de basiskosten gedekt en kunnen we de clubs deze mooie huisvesting bieden." Wie de nieuwe huurder is, wil hij nog niet zeggen. ,,Pas als alles rond is, maken we de naam bekend." Hij hoopt dat de verenigingen allemaal 'ja' zeggen tegen Bovendonk. ,,Het complex is goed onderhouden, er is voldoende parkeergelegenheid en het is goed bereikbaar."