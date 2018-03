Roosendaalse verbazing over plan talentencentrum Breda: 'gek dat dit niet met ons is besproken'

Opvallende naam

De Klerk: ,,Met ons is er geen overleg geweest over het Bredase initiatief. Met name de naam talentencentrum vind ik opvallend: ons complex draagt immers dezelfde titel." Toch ziet hij de bouw van de Breda niet als geduchte concurrentie. ,,Nee, want wij houden ons al veel langer bezig met de begeleiding van sporters in West-Brabant. We hebben een sterk netwerk. In Breda kunnen ze nog zo'n groot gebouw neerzetten, maar je moet wel de goede connecties hebben. Wij richten ons voornamelijk op verenigingen en dat gaat prima. Ik denk zelfs dat we elkaar kunnen versterken. Dat talentvolle sporters bijvoorbeeld kunnen doorstromen naar Breda om zich verder te ontwikkelen." Zijn talentencentrum aan de Nispenseweg is voor een bedrag van 1 miljoen euro uitgebreid en wordt vrijdag feestelijk geopend. Bij Aleco zijn ruim honderd getalenteerd sporters aangesloten. Zij krijgen er extra coaching en triaining. Op sportpark Vierhoeven is een nieuwe hal gebouwd. Ook is er ruimte voor een krachthonk, leslokalen, vergaderruimten, horeca en werkplekken.