Roosendaalse theaterclubs over plannen met Essent-gebouw: 'Daar gaan we weer...'

ROOSENDAAL - In het Theaterhuis aan het Kadeplein legt theaterwerkplaats Tiuri de laatste hand aan de nieuwste voorstelling die dit weekend in De Kring opgevoerd wordt.

Achter de schermen gaat het in het Theaterhuis over de plannen die wethouder Toine Theunis onlangs presenteerde om het voormalige Essent-gebouw te transformeren tot een appartementencomplex. De theaterverenigingen zouden elders onderdak kunnen krijgen, maar waar is nog niet bekend.

Niet schrikken

Nee, echt schrikken doen Tiuri en de andere theater- en cultuurverenigingen Drie Maal Plankenkoorts, Jong!, Respect en Plak niet meer als er weer eens plannen voor hun gebouw worden ontvouwd. ,,In de zoveel tijd komt weer een nieuw plan voor het Essent-gebouw en dan denken wij steeds 'oh nee, daar gaan we weer''', zegt Michel Marijnen.

De oud-burgemeester treedt behalve als bestuursvoorzitter van de stichting Tiuri en bestuurslid bij theatergroep Respect ook op als vertegenwoordiger namens de vijf verenigingen in deze kwestie. Vandaag vindt er volgens Marijnen een gesprek plaats met Theunis. ,,We hopen hem te overtuigen dit toch niet door te zetten. Wij zijn een culturele kans die benut moet worden, dit is daar de ideale locatie voor. Van hieruit kunnen we het Roosendaalse theater echt een impuls geven.''

Samenwerking

Daartoe is volgens Marijnen laatst een eerste stap gezet door het tekenen van een overeenkomst, waarmee de vijf organisaties nauwer gaan samenwerken. Met gezamenlijke producties, maar ook door het delen van decors en kleding. ,,Dat is altijd een beetje blijven liggen, omdat we altijd te horen kregen dat we hier toch weg zouden gaan. Maar nu wordt het echt concreet. Er zijn serieuze plannen om hier een vestzaktheater op te zetten, er zijn gesprekken met de Roosendaalse Komedie en andere verenigingen om ook hier bij aan te sluiten.''

Dat bevestigt directeur Theo Frentrop van Tiuri. ,,Daarbij, zie in Roosendaal maar eens een ander pand te vinden met zoveel ruimte. Het is wel wat aan de oude kant, maar als we hier blijven kunnen we daar ook wat doen.''

Voorstelling

De spelers van Tiuri hebben andere zorgen. Die zijn in het Theaterhuis volop bezig met de komende voorstelling. In De Kring wordt zaterdag en zondag het toneelstuk 'Lang, heel lang geleden...' opgevoerd. Theatermaker Sharon Merk: ,,Het gaat over een koning, waarvan iedereen zegt dat het een slappeling is. Tot een tovenares daar verandering in brengt. Het gaat vooral over elkaar accepteren zoals we zijn. Dat past ook goed bij Tiuri.''