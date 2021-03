Roosendaalse SP-prominent verwijt raadsfractie ‘schofterige streek’

,,Een schofterige streek. Zeker naar de leden toe", zegt de vrouw die in 2006 in de gemeenteraad van Roosendaal werd gekozen en later de fractie van Provinciale Staten versterkte.



Fractieleider Adriënne Maas van Lokaal Sociaal 21 wil nog steeds niet veel kwijt over de breuk met de SP. ,,Ik ben niet van plan er een welles nietes verhaal van te maken. Er zijn dingen gebeurd die echt niet kunnen. Onze fractie wil op deze manier nog wat plezier hebben in de politiek in het laatste jaar voor de verkiezingen", zegt mevrouw Maas.