Roosendaalse serieverkrachter wil geen behandeling: risico op nóg vier jaar cel

BREDA/ROOSENDAAL - Als de 33-jarige serieverkrachter T. K. uit Roosendaal blijft weigeren zich te laten behandelen in een forensische kliniek die is gespecialiseerd in seksuele stoornissen, dan moet hij nog maar vier jaar achter slot en grendel blijven, vindt het Openbaar Ministerie.

De man werd in 2010 veroordeeld tot dertien jaar voor een serie gewelddadige verkrachtingen en pogingen daartoe in Roosendaal, Oud Gastel en Zegge.

Op 16 februari dit jaar had hij er - inclusief voorarrest - tweederde van die straf opzitten. Normaal gesproken zou hij voorwaardelijk zijn vrijgekomen. Maar het OM verzette zich daartegen vanwege misdragingen tijdens zijn detentie en het recidive-risico.

De rechtbank besloot de vervroegde invrijheidstelling uit te stellen met vier maanden. Maar wel onder voorwaarde dat de man zich zou laten behandelen voor zijn anti-sociale en seksuele stoornissen.

K. zei donderdag tegen de rechtbank in Breda daaraan te willen meewerken. Maar in principe alleen als dat kan in een forensische kliniek in de regio, zoals De Woenselse Poort in Eindhoven of De Kijvelanden in Poortugaal.

Beide klinieken stellen echter niet de kennis in huis te hebben om zijn seksuele stoornissen te behandelen. Volgens zijn advocaat Floris Holthuis komt dat doordat klinieken tegenwoordig uiterst huiverig zijn om zedendelinquenten op te nemen, na geruchtmakende zaken zoals de moord op Anne Faber.

Recidivegevaar

K. zou daarom naar de gespecialiseerde forensische kliniek in Assen moeten. Dat wil hij niet. Als hij blijft weigeren daarheen te gaan, dan zit er volgens officier van justititie Eva van Aalst niet anders op dan de gehele vervroegde invrijheidstelling te schrappen. Dat zou betekenen dat hij alsnog vier jaar moet zitten.

,,Op zich is niemand er bij gebaat dat meneer nog vier jaar in de gevangenis blijft, zonder enige behandeling. Maar de kans op recidive is aanzienlijk. Klinische opname is daarom absoluut noodzakelijk in het belang van de samenleving”, aldus Van Aalst.

Uitspraak