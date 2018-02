Roosendaalse Senna dolt de jongens op het voetbalveld

Volledig scherm ,,Toen ik klein was, voetbalde ik al met jongens'', zegt Senna.

Over twee weken speelt Senna (15) weer eens tegen andere meisjes, want ze is geselecteerd voor het Nederlands elftal tot 16 jaar.

Lees ook Van Alliance Roosendaal naar Oranje Leeuwinnen Lees meer

Vorig jaar speelde ze al een paar wedstrijden voor Oranje onder 15 en ze hoopt bij de selecties te blijven tot ze bij de échte Oranje Leeuwinnen kan aantreden. ,,Dat is mijn droom, Lieke Martens is mijn favoriete speelster." Sinds Senna 6 jaar is, speelt ze bij de jongens van Alliance. ,,Die zijn als broers voor mij."

Fysieker

Volledig scherm Lieke Martens, het idool van Senna. © Foto: SCS/Sander Chamid Tegen de jongens wordt ze sterker, merkt de speelster. ,,Het is allemaal fysieker. Als ik bij de meiden van Oranje ben, merk ik dat we meer met tactiek bezig zijn. Dat probeert de trainer van Alliance ook, maar die pubers zijn zo druk in de kleedkamer dat ze niet goed luisteren."



De leeftijdsgenoten bij de tegenstander vinden het niet fijn als ze worden gedold door Senna. Dat begint al met de warming-up, waar ze jongens hoort giechelen. Vorig jaar werd ze een keer zo hard tegen haar enkel geschopt, dat ze zes weken niet kon voetballen. ,,Ik vond dat verschrikkelijk. Ik was die jongen voorbij en die raakte daardoor gefrustreerd. Bij een volgende wedstrijd zag ik hem weer. Ik zei niks. Wij wonnen, dat was voor mij genoeg.''

Sterker

Omdat jongens vaak worden uitgelachen als Senna ze omspeelt, speelt ze bij Alliance niet meer als linksbuiten. Op het middenveld is het wat veiliger. ,,Daar kan ik de bal goed rond tikken. Als ik bij Oranje ben, kan ik gelukkig op mijn eigen positie spelen. Dat de jongens fysiek zijn tegen mij, maakt me niet zo uit. Daar word ik alleen maar sterker van."

Quote Ik speel het liefst in een korte broek. Gelukkig vindt mijn familie dat niet erg, ze geven mij alle vrijheid om hierin zelf keuzes te maken. Senna el Messaoudi

Omdat voetbal haar grote passie is, draagt de dochter van Marokkaanse ouders geen hoofddoek. ,,Dat lijkt me niks met het koppen van de bal, dan zou ik ook mijn hele lichaam moeten bedekken en dat voetbalt niet lekker. Ik speel het liefst in een korte broek. Gelukkig vindt mijn familie dat niet erg, ze geven mij alle vrijheid om hierin zelf keuzes te maken. Mijn familie is best relaxed."

Moeders kant

Het talent voor voetbal heeft ze meegekregen van haar ooms van moeders kant. Brahim Bouhadan speelde bij AGOVV, Top Oss en Fortuna Sittard. Tarik Bouhadan bij Willem II. ,,Toen ik klein was, voetbalde ik al met hun. Op mijn zesde kwam ik bij Alliance."

Senna is geboren in Bergen op Zoom en woont met haar ouders en broertjes in Essen, ze gaat in Wuustwezel naar school. Hoe lang ze nog bij Alliance speelt, weet Senna niet. ,,Voor mijn ontwikkeling is het nu goed om tegen jongens te spelen. Het liefst ga ik naar een bvo waar ze ook meisjesteams hebben, zoals Den Haag, Feyenoord of Excelsior. Mijn favoriete club is PSV, maar daar is geen meisjesteam."

Blessures

Het mooie van spelen met andere meisjes, vindt Senna dat er niet zoveel tijd verloren gaat door blessures. ,,Die jongens blijven steeds liggen en roepen 'au, au'. Meisjes stellen zich niet zo aan. Die staan meteen op en spelen door."