Roosendaalse schrijfster Saskia van den Brand heeft een hoofd vol verhalen: ‘Spelen met taal is leuk’

update + video Indrukwek­ken­de beelden: 100 (!) flitsen per minuut en woeste luchten boven Brabant

Bliksem en onweer zorgden dinsdagavond voor indrukwekkende beelden in Brabant. Mensen delen via sociale media video's van soms minutenlang durende lichtflitsen. Volgens weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza waren er soms wel 100 flitsen per minuut te zien.

7 september