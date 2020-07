Roosendaalse Rosé Maandag vervangt Roze Maandag: ‘We moeten er dit jaar zelf maar een feestje van maken’

ROOSENDAAL - Hij is de flauwste niet, zegt ie zelf. En daar zit wel wat in. Want als je dan met wat vrienden voorstelt om een alternatieve Roze Maandag in Roosendaal te houden, moet je zelf natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Dus zit Marco de Laet maandag geheel in stijl in de Weij aan een roseetje: met roze haar, ellenlange roze wimpers, felroze gestifte lippen en een vrolijk jurkje. ,,Ik heb eens lekker uitgepakt.’’

En met hem genoeg andere Roosendalers. Want het pop up-terras de Weij aan de Molenstraat was maandag het decor van de Rosé Maandag, een soort Roze Maandag-light. Want normaal hadden hele bussen LHBTI’ers gisteren naar de Tilburgse kermis getrokken voor de Roze Maandag. Maar ja... corona.

Balen, zegt De Laet, voor wie die Roze Maandag eigenlijk ieder jaar vaste prik is: ,,Dat is echt een soort reünie. Sommige mensen zie je een heel jaar niet, alleen daar. Ontzettend gezellig: lekker slap ouwehoeren met een pilsje erbij... Maar dit jaar is dat vervallen. Dus moeten we er zelf maar een feestje van maken.’’

Roze nummers van de Sint Jan

Quote Ontzettend gezellig: lekker slap ouwehoeren met een pilsje erbij... Maar dit jaar is dat vervallen. Dus moeten we er zelf maar een feestje van maken Marco de Laet En zo ontstond zondagavond al borrelend met Haroun Hijman en Floor Bleijenberg van café De Drie Weesgegroetjes ineens het idee voor een ‘eigen’ Roze Maandag. Een feestje waar maandag tientallen mensen op afkomen.



Niet alleen hoorden zij Toni Raats vanaf het carillon van de Sint Jan tal van nummers van Abba en het Songfestival de lucht in klingelen, ook via de silent disco werden allerlei ‘roze’ nummers gedraaid, zoals YMCA van The Village People.



Aan hun tafeltje hebben vriendinnen Saskia Heeren en Jolanda Jochems het prima naar hun zin. Jochems: ,,Geweldig om te zien dat mensen zich zo opdoffen.’’ Zelf zijn ze ook regelmatig in Tilburg te vinden voor de Roze Maandag. Heeren: ,,Maar dit mag ook een blijvertje worden wat mij betreft, dan vier je het toch wat meer met de Roosendalers.’’

‘Wijntje, wijntje’

Kastelein Haroun Hijman van de Weij ziet er in zijn glimmend roze kostuum uit om door een ringetje te halen. Hij geniet zichtbaar. En dat voor iemand die nog nooit op de Roze Maandag in Tilburg is geweest. ,,Hahaha, ja, erg hé? Dit jaar had eigenlijk mijn eerste keer moeten worden. Ik ga wel ieder jaar naar de Pride in Amsterdam. Maar Tilburg had me heel leuk geleken dit jaar.’’

Hij hoefde niet lang te twijfelen toen De Laet en zijn vrienden zondagavond met dit idee op de proppen kwamen. ,,Tja, wijntje, wijntje en het idee was zo geboren. Leuk dat we op deze manier toch een beetje bij deze dag stil kunnen staan.’’

Of Roosendaal niet een eigen Roze Maandag zou moeten hebben? Daar is het misschien nog iets te vroeg voor, denkt hij. ,,Maar als ondernemers hierin zouden willen samenwerken, zou het best iets moois op kunnen leveren.’’

Quote Ik ben nog nooit op de Roze Maandag van Rilburg geweest, erg hé? Dit jaar had mijn eerste keer moeten worden Haroun Hijman