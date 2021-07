Roosendaalse roeiclub zoekt roeiertjes op basisscholen: ‘Wie weet zit er een toekomstig kampioen tussen’

Even later volgt ze gedisciplineerd de commando's ‘veilig blad’ om het evenwicht te bewaren of ‘lange armen’ op. Soms gaat het mis. In de boot van Roos en Eva is de balans aanvankelijk ver te zoeken, met lachende gezichten gaat de jeugdige bemanning kopje onder. Liza vangt ze op: ,,Douchen, droge kleren aan en weer door, het hoort er allemaal bij.’’



De Roosendaalse Roeivereniging gaat ook in de zomervakantie verder met het promoten van haar sport. Alle dinsdagen in de verdere maand juli en augustus wordt een zogeheten roei-challenge gehouden voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Aanmelden kan via de website www.roosendaalserv.nl