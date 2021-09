Roosendaalse rockband Equisa na anderhalf jaar weer op het podium: ‘We hebben hier zo’n zin in!’

Poppodia mogen dan weer volstromen, iedereen mag, mits gevaccineerd of negatief getest, weer staand headbangen. Petra Honing kan haar genot niet op. ,,We hebben hier zo’n zin in! Kom op, iedere muzikant heeft hier zo naar uitgekeken. Hoe vet is het dan niet dat wij onze eerste show als support van de grote band Autumn op dag één van de versoepelingen mogen verzorgen?” Het muzikale echtpaar Petra (zang) en Sebas Honing (gitaar) heeft anderhalf jaar louter aan nieuwe liedjes gewerkt en online les gegeven. Petra: ,,Creatief blijven was nodig. Ook voor onze leerlingen, want zo konden die toch de blijdschap van muziek maken blijven ervaren.”

Stevige metalriffs en sfeervolle toetsenpartijen

Vorig jaar werd via de streamingdiensten wel de uitstekend klinkende EP Be gepresenteerd, tot optredens kwam het niet. In Sittard zal het publiek ook van die nieuwe tracks vol stevige metalriffs, sfeervolle toetsenpartijen en altijd melodieuze zanglijnen van Equisa live kunnen genieten.

In dat laatste zitten niet zelden invloeden uit de folkmuziek verwerkt. Petra: ,,Ik houd enorm van folk en kleine luisterliedjes, maar zit wel in een vette metalband. De ene song is meer op harmonie gericht, anderen zijn meer gebaseerd op ritmiek of riffs. Ook gaan we één liedje met ons tweeën akoestisch spelen. Amosity is zo nieuw, dat kennen de andere bandleden nog niet eens. Dat gaat over het feit dat ik al verliefd op de muziek van Sebas was vóór ik hem kende.”