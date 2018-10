Roosendaalse Reduan wint met 'De Eindmusical' de Gouden Stuiver

VIDEOROOSENDAAL - Reduan Taha uit Roosendaal was donderdagavond als acteur in 'De Eindmusical' een van de winnaars van de Gouden Stuiver, de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma van het jaar.

Volledig scherm Reduan Taha spreekt het dankwoord met Florien Ferdinandus voor het winnen van de Gouden Stuiver namens De Eindmusical © Still uit video

Taha sprak het dankwoord uit met Florien Ferdinandus voor het winnen van de Gouden Stuiver namens de cast en crew van de serie. "We hebben zoveel geleerd en zoveel kansen gekregen, bedankt daarvoor." Ze bedankten ook musicalcoach Maurice Wijnen.

,,We hadden samen de speech toch alvast maar geschreven, maar niet echt geoefend. Het moet ook niet te ingestudeerd overkomen. Het is toch wel raar dat je dan voor zoveel mensen staat en live op televisie," vertelt Taha.

Genomineerden

'De Eindmusical'nam het op tegen Bommetje en De viralfabriek. Ron Boszhard was met Bommetje voor de tweede keer genomineerd voor zijn spectaculaire waterspel, maar greep weer mis. De viralfabriek van Nickelodeon was genomineerd vanwege de interactieve manier waarop kinderen leren vloggen van bekende Youtubers.



Ronnie Flex reikte de prijs uit. Vlak voor de uitreiking trad hij op met een rap over alle genomineerden.

,,Ik vond het echt een hele beleving, in zo'n grote zaal met al die beroemde mensen. Pas toen we binnen zaten zag ik al die televisie mensen, als Humberto Tan en acteurs van De Luizenmoeder, en begreep ik hoe groot het was. We maakten een goede kans dacht ik van te voren om te winnen, maar ik had het toch niet echt verwacht."

Taha is bezig om een nieuw nummer te produceren met Wieke Philine, een andere zangeres uit The Voice Kids, maar hij vindt acteren toch ook wel heel leuk. ,,Ik hoop toch echt dat er een tweede seizoen van De Eindmusical komt."

De Gouden Stuiver

Sinds 2000 wordt de Gouden Stuiver uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. De prijs is vernoemd naar de medaille die kinderen kregen in het televisieprogramma Stuif es in.