Roosendaalse raad komt met kleine plannetjes voor verkiezingsjaar 2022

Zon, strand en plezier bij beachsoc­cer Sprundel

19 juli SPRUNDEL - Zonnige gezichten op het zonovergoten Beachsoccertoernooi in het weekeinde. Ruim vijfhonderd deelnemers, klein en groot, straalden veel enthousiasme en plezier uit. Het was het eerste evenement dat na lange tijd in de gemeente Rucphen kon plaatshebben. Uiteraard onder de nog geldende coronamaatregelen.