Roosendaalse raad is bang dat lachgasgebruik verplaatst door nieuwe spelregels

ROOSENDAAL - Als het moet, kan Roosendaal het aantal plekken waar lachgasgebruik verboden is rap uitbreiden. Dat zegt burgemeester Han van Midden donderdag tegen zijn gemeenteraad.

Daarmee hoopt Van Midden de zorgen bij de raad weg te nemen. Die is hartstikke blij met het feit dat Roosendaal onlangs de APV aanpaste en gelijk zestien plekken in Roosendaal aan te wijzen van het bezit van, het gebruik van en het handelen in lachgas direct verboden is, maar vreest ook voor een ‘waterbed-effect’.

Roosendaalse Lijst, GroenLinks, ChristenUnie, VLP... allemaal zijn ze bang dat de overlast zich door dit verbod alleen maar zal verplaatsen. Christian Villée: ,,Nu is het dus zo dat de ene parkeerplaats bij sportpark Vierhoeven wél een verbod kent en het andere niet.’’ Volgens Han van Midden kan dat in een vloek en een zucht aangepast worden, al zal wel met meldingen eerst aangetoond moeten worden dat er ook echt sprake van overlast is.

Bedelaars

Quote Deze mensen kunnen simpelweg niet anders. Pak het achterlig­gen­de probleem aan Karen Suijkerbuijk Waar de aanpak van lachgasgebruik van de raad beste een tandje harder mag, gaat het weren van bedelaars op bepaalde plekken in de stad juist weer te ver. Roosendaal wil in de nieuwe APV wijkwinkelcentra en Designer Outlet Roosendaal verboden terrein maken voor bedelaars.



Roosendaal zou er beter aan doen bedelaars juist te helpen, in plaats van hen nu te criminaliseren. Karen Suijkerbuijk (ChristenUnie): ,,Deze mensen kunnen simpelweg niet anders. Pak het achterliggende probleem aan.’’ Ze krijgt bijval van onder meer D66.

Van Midden snapt die kritiek: ,,Het is tweeledig: deze mensen doen dit inderdaad niet voor de lol, maar aan de andere kant zorgt hun gedrag ook voor overlast. Dit is niet bedoeld om deze mensen op de bon te slingeren. Integendeel. Hiermee hebben onze boa's juist een instrument in handen om hen sneller richting hulpverleners te kunnen sturen.’’