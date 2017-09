Roosendaalse raad heeft boodschap: Jumbo moet verkeersprobleem oplossen

Rucphen FM is voor samenwerking, maar tegen fusie

13:23 RUCPHEN - Jack van Oers en Kees Sprenkels zitten er ontspannen bij in de studio van Rucphen FM. Ze willen graag hun kijk op de recente ontwikkelingen in het lokale omroepland kwijt, maar wekken nimmer de indruk dat ze verontrust zijn over wat er in de buurgemeenten gebeurt.