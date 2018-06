Roosendaalse parkrangers niet meer weg te denken op industrieterreinen: 'Na een paar waarschuwingen houdt het op'

‘Nieuwe wijk is een serieuze impuls voor Rucphen’

19 juni RUCPHEN - Aan de zuid-westkant krijgt de kern Rucphen de langverwachte nieuwe woonwijk. In het zogeheten Plan Hofstede is de komende jaren plek voor maximaal 195 huizen, iets meer dan eerder voorzien. De gemeenteraad zal zich in het najaar buigen over het bestemmingsplan voor het gebied. De bouw kan komend jaar beginnen, de datum hangt af van eventuele bezwaren.