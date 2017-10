Roosendaalse oppositie dringt aan: 'Laat óns beslissen over biomineralenfabriek'



ROOSENDAAL - Dat wethouder Cees Lok zelf een besluit neemt over een vergunning voor de biomineralenfabriek in Roosendaal, is tegen het zere been van de oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks. Zij vinden dat de wethouder op zijn minst het voornemen van het besluit bij de gemeenteraad bekend mag maken, voordat het wordt genomen en definitief is.