Roosendaalse ondernemersavond over winkelen in de toekomst

Ellen Arts van Collectief Roosendaal is blij met de opkomst, maar vindt het heel jammer dat niet meer leden op de avonden afkomen. ,,Ruim tweehonderd ondernemers met een winkel of een horecabedrijf zijn bij het collectief aangesloten. Ik ervaar de thema-avonden als heel inspirerend. Je leert er echt veel, wat je in de praktijk prima kan gebruiken. Vooral samenwerking tussen de ondernemers is zo belangrijk.”

Bart Thijssen adviseur van Smartner praatte de ondernemers bij over de laatste ontwikkelingen en trends in retail. Gastheer Arno Herijgens van Optiek Van Wely gaf een toelichting op de aanpak en visie van zijn winkel, die sinds twee jaar op de Nieuwe Markt zit.

Roemer Kruis van Roemer Juwelier vertelde daarna aan de ondernemercollega's zijn visie over online en offline winkelen. De juwelier zit sinds kort in het grote pand op de hoek van de Passage met de Raadhuisstraat.De bijeenkomst werd geleid door Koen Oosterwaal van de Retail Academie.

,,Dit jaar organiseren we naast de thema-avonden ook twee gezellige bijeenkomsten in cafe's. De eerste is in juni in Los Latinos. We hopen dat er dan meer ondernemers komen, vanwege de wat lossere sfeer,”besluit Arts