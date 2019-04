Roosendaalse ondernemers verrast door enorm logistiek centrum voor de deur: ‘We wisten van niks’

Vorige week is er door een bedrijf een nulmeting verricht, waarbij nauwkeurig wordt gekeken hoe de toestand van het kantoor is. Eventuele schade aan het kantoor door de bouw kan dan later worden vastgesteld ,,Absurd natuurlijk, want de grote zandwagens denderen al drie weken hier voorbij. De postbakjes staan te trillen op het bureau van de secretaresse. Je voelt de wagens in het gebouw gewoon voorbijkomen. De eerste scheuren zitten al in de muren en het plafond,” zegt Mcgill.