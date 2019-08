Roosendaalse Noortje zoekt de mensen van Sophia Kinderziekenhuis die 22 jaar geleden haar leven redden

Het waren spannende dagen in Rotterdam voor het gezin. Op tweede kerstdag 1996 kwam de tweeling Noortje en Dirk ter wereld. Drie maanden te vroeg. Noortje woog maar 950, haar broertje 1050 gram. ,,We werden vaak ’s nachts gebeld. Dan ging het weer slecht met de ene, dan weer met de ander’’, blikt moeder Jeannette terug. ,,Het was steeds weer spannend of ze het zouden redden.’’



Waar haar broertje nog had geprofiteerd van de medicijnen om snel zijn longen te rijpen, had Noortje veel problemen met haar longen. En de stuitligging bij de bevalling zorgde ook voor complicaties. Door het zuurstofgebrek heeft Noortje nu cerebrale parese, waarbij de hersenen niet in staat zijn de juiste spanning aan de spieren door te geven. Daarom zit de Brabantse in een rolstoel. Maar dat houdt haar niet tegen in het leven. ,,Ik kijk naar wat ik wel kan en niet naar wat ik niet kan.’’ Ze wil rechten studeren, om op te komen voor mensen die ook met een beperking leven. Is een petitie gestart om de participatiewet te veranderen.



Noortje wil de medewerkers van het Sophia die toen zo meeleefden, graag vertellen hoe het nu met haar gaat. Haar ouders herinneren zich nog een Sjors en een Annelies. ,,Je hoort vaak dat het niet goed afloopt met kinderen die veel te vroeg zijn geboren, maar met ons is het wél goed afgelopen. Dat is voor hen misschien fijn om te weten.’’



