Roosendaalse Noortje is euforisch: plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt

Man die agent in wurggreep nam in Roosendaal hoeft niet terug naar cel

12:52 BREDA/ROOSENDAAL - De man die in februari in Roosendaal een agent in een wurggreep nam, hoeft niet terug naar de gevangenis. Dat besloot de rechtbank in Breda donderdag. De man kreeg nog vier maanden voorwaardelijk bovenop zijn voorarrest van 74 dagen.