Roosendaalse monitor brengt duurzaamheid tot leven

Jongerentop

Die dag wordt op het JTC een jongerentop gehouden. Leerlingen van de derde klassen mavo, havo en vwo gaan met elkaar in debat over duurzaamheid. Het is een poging om jongeren wat meer bij het containerbegrip duurzaamheid te betrekken.

Restafval

Duurzaamheid is nu voor veel mensen nog een ongrijpbaar begrip. In 2050 moet de maatschappij energieneutraal zijn. In In 2030 mag per persoon nog 25 kilo restafval per jaar worden ingeleverd. Allemaal abstracte begrippen. De duurzaamheidsmonitor moet het beleid handen en voeten geven. Welke voortgang boeken we met zijn allen? Leveren we al minder restafval in? Op welke daken kunnen het beste zonnepanelen worden gelegd?