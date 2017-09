Roosendaalse Moeder Godskerk viert vijftigste verjaardag; 'Kerk die voelt als huiskamer'

ROOSENDAAL - Parochianen van de Roosendaalse Moeder Godskerk zijn trots op hun plek. Of de kerk ook blijft, is echter nog onduidelijk.

Een nieuwe wijk krijgt een nieuwe school, een winkelcentrum en een kerk. Zo ging dat in de jaren zestig. Ook in de Kroeven in Roosendaal. Een kerk zoals er nog geen was in Roosendaal: een bijzonder gebouw waar niet de kerktoren het meest opvallende element is, maar het dak.

Betrokken

Volgende week viert deze Moeder Godskerk zijn vijftigste verjaardag, waarbij een brede groep parochianen betrokken wordt. Want betrokkenheid, dat is volgens Jacqueline Chamuleau tekenend voor deze kerk. ,,Dat begint al bij de inrichting. We zitten samen rond het altaar, zonder dat ergens een pilaar in de weg staat. Er zijn alleen maar zichtlijnen, waardoor het voelt als een huiskamer.''

Chamuleau is behalve dirigent van het Moeder Godskoor ook voorzitter van de werkgroep die het jubileum voorbereidt én voorzitter van de kerncommissie van deze kerk.

Architectuur

Volledig scherm Gezellige drukte op het grasveld naast de Moeder Godskerk in 2010. Archieffoto Edmund Messerschmid © EDMUND MESSERSCHMIDT Over de architectuur van de Moeder Godskerk is goed nagedacht. Professor ingenieur Van Kranendonk hield ruimte voor improvisatie 'in een tijd die verre van stationair is', zo scheef hij over zijn ontwerp. De kerk maakt volgens de architect een gebaar, staat als het ware met gespreide armen open om de bezoeker te ontvangen. Het storten van het dak kreeg veel aandacht, omdat in één dag de 108 ton beton werd gestort op de grote vlakte die 7 centimeter dik is. De bouwvakkers begeleidden deze klus als alpinisten.

Meteen na de opening van de kerk was het er druk. ,,Veel gezinnen uit de Westrand kwamen in de Kroeven wonen, die gingen allemaal naar de kerk'', weet Chamuleau. Het beleid dat iedere wijk een eigen kerk moest hebben duurde tot in de jaren tachtig, want ook De Goede Herder werd nog gebouwd in de wijk Langdonk. Pas bij de bouw van Tolberg stopte dat.

Teruggang

,,De teruggang van het aantal priesters was ingezet, gevolgd door die van de parochianen.'' Die teruggang is zodanig doorgezet, dat de overkoepelende Norbertusparcohie zich buigt over de toekomst van alle Roosendaalse kerken. Van de vier blijft er één over en de concurrentie voor de Moeder Godskerk is groot.

Maar volgens Chamuleau is het toch geen gek plan om deze kerk als centrale plek aan te wijzen. ,,Deze kerk vraagt het minste onderhoud, je kunt er makkelijk gratis parkeren, het gebouw is multifunctioneel, de akoestiek is écht geweldig en het gebouw is sacraal. Volgens mij zijn dit precies de eisen die worden gesteld aan de kerk die overblijft.''

De jubileumviering begint op woensdag 4 oktober met een maaltijd. Donderdag is er een korenmiddag, zaterdag opent een tentoonstelling en zondag is de grote feestdag met een viering, lunch en diverse optredens.