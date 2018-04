Roosendaalse meiden halen geld op voor boodschappen voor minima, 'Iedereen een verwenmomentje'

Josche Besems en Nikki Mies uit Roosendaal zetten zich met hun Dreamworkers organisatie in voor inwoners van Roosendaal die hulp kunnen gebruiken. Vorig jaar nog haalde het tweetal meer dan 1500 kerstkaarten op om te versturen naar mensen die met de feestdagen een lichtpuntje konden gebruiken.

Josche heeft heel veel ideeën en werd vorig jaar op YouTube geïnspireerd door een video waarin Amerikanen de boodschappen van anderen betaalden. "We hebben besloten dit ook te doen en hebben een doneeractie Foodstuff gemaakt om via crowdfunding geld bij elkaar te sparen."

Verwenmomentje

Het einddoel is 1000 euro van de crowdfunding. Met 500 euro is de helft al binnen. Het idee van de meiden van Dreamworkers is dat 'iedereen een verwenmomentje' verdient. Alleen de praktijk in Nederland verschilt nogal met de ervaringen in Amerika.

,,We hebben het een keer uitgeprobeerd, maar toen bleek dat ik mijn inschattingsvermogen van mensen echt moet bijstellen. Het zorgde nogal voor commotie in de winkel, want niemand vond het leuk toen we ze aanspraken. We denken er nu aan om contact met supermarkten of de voedselbank te leggen, maar gaan wel door met onze actie."

De meiden zitten nog vol met ideeen en plannen om de wereld en Roosendaal mooier te maken. ,,We vinden dat het allemaal wel wat socialer kan. De nood is nog best hoog bij bepaalde mensen. Vroeger waren de mensen meer met elkaar bezig en was er meer sociale controle. "

Josche heeft bijna elke dag wel een idee waar ze wat mee wil doen. Wanneer ze uit het raam kijkt, ziet ze een kleine kinderspeelplaats op een grasveld liggen. ,,Ook een ideetje van mij, toch mooi wanneer dat echt gerealiseerd wordt en je de kinderen echt ziet genieten. Aan de andere kant zie ik mensen hun honden er ook uitlaten. En daar begrijp ik dan weer niks van. "

Elke vrijdag proberen Josche en Nikki in het kader van 'Kindness Friday' iets aardigs voor een ander te doen. Ze deelden bijvoorbeeld chocolade paashaasjes uit in folie ingepakt en versierd met een Kindness Friday kaartje en cadeaulinten.