Roosendaalse lijsttrekkers zijn klaar voor de strijd

Geen centrum voor minima aan Voorstraat, maar woningen

7:00 ROOSENDAAL - Op het terrein van het schoolgebouw aan de Voorstraat in Roosendaal komen woningen. Dat zegt wethouder Toine Theunis. Dat gebouw komt na de zomer leeg te staan. Nu is het nog tijdelijk in gebruik door De Fakkel, school voor speciaal onderwijs. Die zit daar tot de nieuwbouw aan de Van Goghlaan klaar is.