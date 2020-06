Roosendaalse Lijst en VVD pakken uitdaging van Mark Rutte op

ROOSENDAAL - René van Broekhoven en Sjef van der Touw van de partij Roosendaalse Lijst gaan in de komende periode met jongeren praten over wat de jeugd kan doen voor ‘het nieuwe normaal in de 1,5 meter-samenleving’. De partij geeft daarmee invulling aan de oproep van premier Mark Rutte.

Op hetzelfde moment is de VVD-fractie bezig is met een motie over hoe de gemeente met de jongeren in gesprek kan raken. ,,Dat bijt elkaar niet. Mooi dat een partij dat uit zichzelf doet", zegt Sanneke Vermeulen (VVD).

Catshuis

Volledig scherm Portret Raadslid Roosendaal: René van Broekhoven (Roosendaalse Lijst) © Timo Reisiger Minister-president Rutte deed op 19 mei een oproep aan jonge mensen om hun visie op het nieuwe normaal kenbaar te maken. ,,Niet om ideeën op te sturen, maar om dingen in de praktijk te doen. Ideeën die ze meteen om kunnen zetten in actie", zei Rutte. Vorige week ging de premier in de tuin van het Catshuis zelf in gesprek met de jongeren.

Voor de Roosendaalse Lijst was de oproep van Rutte ook aanleiding om in actie te komen. Van Broekhoven en Van der Touw gaan langs basisscholen en het voortgezet onderwijs om in gesprek te komen met de jongeren. ,,We hebben een korte presentatie en wat stellingen. We willen een beeld krijgen van wat er leeft onder de jongeren", zegt René van Broekhoven.

Praten is goed

Binnenkort vinden de eerste gesprekken op de scholen al plaats. ,,We zijn erg benieuwd hoe de jongeren het ‘nieuwe normaal’ zien en vooral welke acties we kunnen nemen in Roosendaal”, aldus René van Broekhoven en Sjef van der Touw van de Roosendaalse Lijst. ,,Praten is goed maar met ‘doen’ komen we echt verder!”

Volledig scherm Portret Raadslid Roosendaal: Sanneke Vermeulen (VVD) © Timo Reisiger Ondertussen probeert Sanneke Vermeulen (VVD) om donderdag nog een motie op de agenda van de raadsvergadering te krijgen. Met de motie krijgt het college van burgemeester en wethouders de opdracht een initiatief te ontwikkelen om jongeren mee te laten denken over de corona-aanpak. Verschillende partijen hebben al aangegeven dat ze de motie gaan steunen.

Door de opdracht in een motie te verpakken wordt het aan het college overgelaten hoe de opdracht wordt uitgevoerd. Er is wel haast bij geboden, want Sanneke Vermeulen wil dat de motie nog voor de zomervakantie wordt uitgevoerd. ,,Jongeren worden ook geraakt door de coronacrisis. Denk aan hun studie, hun sociale leven en hun sport.”

