Roosendaalse Lijst en VLP snuffelen aan elkaar: 'Kijken of we elkaar kunnen vinden'

ROOSENDAAL - Informateur Toine Theunis van de Roosendaalse Lijst zegt als eerste met de Vrije Liberale Partij (VLP) aan tafel gaan om te praten over een mogelijke coalitie. Theunis: ,,Het is niet meer dan logisch dat je de partijen op volgorde van grootte gaat benaderen en de VLP is na woensdag de tweede partij in Roosendaal.''

VLP-leider Arwen van Gestel zegt met smart op dat telefoontje te wachten. ,,Want wij willen graag meebouwen aan Roosendaal en het geluid van onze kiezers laten klinken. Ik wil graag kijken of we elkaar kunnen vinden.''

Poeslief

Ze zijn poeslief tegen elkaar, Theunis en Van Gestel. En dat terwijl ze de afgelopen jaren in de raad juist regelmatig lijnrecht tegenover elkaar stonden. Over de zoektocht naar een nieuwe plek voor de verenigingen uit Mariadal en het Essent-gebouw, over het goederenspoor op Borchwerf vorig jaar, of in 2016 over de aanleg van natuur met waterpartijen bij de appartementen Waterland.

Breekpunten