Roosendaalse leerlingen snuiven aan cultuur op CKV-festival

Het festival vond plaats op drie locaties in het centrum van de stad: bioscoop C-Cinema, schouwburg De Kring en in de tuin van het Tongerlohuys. Omdat de weergoden het festival niet de hele tijd goed gezind waren, verhuisden de activiteiten uit de tuin naar de los- en laadruimte van De Kring. In de bioscoop was in elke zaal wel iets te doen.

Freerunner

Zo leerde docent Yvo Bekx - ook bekend freerunner - hoe de leerlingen van video’s op hun telefoon een leuk filmpje kunnen maken. ,,Pak daarvoor de apps CapCut of Powerdirector. Zet je eigen video’s erin en voeg muziek- of geluidseffecten toe.” Het leuke van bijvoorbeeld de app CapCut is, dat ie gratis is en geen watermerk in de filmpjes zet.



Aan de overkant van de straat, op het podium van De Kring leren de leerlingen in korte tijd een spectaculair ogende groepsdans. Op hetzelfde moment wordt de leerlingen bij de achteringang van De Kring de kunst van graffiti bijgebracht door Tom Onrust van Studio Onrust. Hij leert de leerlingen denken in kleurvakken. ,,Ik vertel ze ook over kleurovergangen. De techniek is best lastig”, zegt Onrust. Op een van panelen heeft een kunstenmaker lucht gegeven aan zijn gevoelens over de school: ‘Stomme Gertrudis’.