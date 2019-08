Roosendaalse kunstenares Antoinette Cremers met twee werken in de race om publieksprijs ZomerExpo

Advocaat Roosendaal­se verdachte van runnen drugslab: ‘voorarrest duurt veel te lang’

22 augustus ROOSENDAAL/BREDA - ,,Ik heb inmiddels tien cliënten per jaar die een straf krijgen die korter is dan hun voorarrest.’’ Advocaat Henk van Asselt maakte van zijn hart geen moordkuil, donderdag in de rechtbank in Breda. ,,Het lijkt wel of voorarrest steeds langer duurt.’’