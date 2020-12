Roosendaalse kerken maken samen de film 'Ster(k) Nieuws'

Bij de opnamen in de Josephkerk speelden kinderen de hoofdrol in het aloude kerstspel rond de geboorte van het kindje Jezus. Voornamelijk waren het kinderen die door de corona dit jaar hun Eerste Communie niet hadden kunnen doen. De 8-jarige Noor lachte dat ze in feite zelfs liever een herder is dan een communicantje: ,,Nu kan ik lekker in een lange broek want dat hoort bij een herder. Met mijn communie wil ik ook in een broek.”



Voor Benthe was de opnamedag heel feestelijke omdat ze jarig was. Ze werd negen jaar en voelde zich een echte filmster: ,,Ik ben ook helemaal niet zenuwachtig want ik ken de tekst helemaal uit mijn hoofd!"