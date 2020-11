Roosendaalse Jongerenraad over vuurwerkoverlast: ‘Onacceptabel, maar wel verbindend’

Update Negen aanhoudin­gen voor onder meer drugs, mes en samenscho­len in Roosendaal, nog geen vuurwerk­over­last

25 november ROOSENDAAL - In de wijk Langdonk in Roosendaal zijn woensdagavond negen aanhoudingen verricht. Van vuurwerkvandalisme is vooralsnog geen sprake. In de Roosendaalse wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand is een noodverordening afgekondigd en geldt een samenscholingsverbod.