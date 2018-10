Roosendaalse Jongerenherdenking gaat op herhaling: ‘Het was een succes’

De eerste editie afgelopen jaar trok tussen de 350 en de 400 kinderen naar theater De Kring. Nijssen: ,,Het was een succes.‘’

Smartphone-concert

Roosendaal was dit jaar na Amsterdam en Rotterdam de derde stad van Nederland die meedeed aan de Nationale Jongerenherdenking. In en om theater De Kring stonden jongeren op een eigen manier stil bij de gebeurtenissen en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zo werd er in tegenstelling tot de 'traditionele’ herdenking aan de Parklaan geen taptoe gespeeld, maar werd er een heus smartphone-concert opgevoerd.

Jongeren

De organisatie van die herdenking ligt - met wat hulp van Nijssen - voor het grootste deel in de handen van een aantal Roosendaalse jongeren. Het merendeel daarvan is betrokken bij Jong! Theater. Het exacte programma voor de komende herdenking is nog niet bekend, daar wordt aan gewerkt. Nijssen: ,,Maar we willen het nu naar een hoger niveau tillen. Met meer verantwoordelijkheden voor onze jongeren.‘’

Kamp Vught