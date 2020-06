Roosendaalse jeugd moet bewegen in de vakantie: Summerfun 2020

Niet op vakantie

In het eerste jaar van Summerfun deden er 152 kinderen mee. Dat aantal groeide tot 610 deelnemers in 2019. Hakim Bouazzati, buurtsportcoach van SSNB, geeft aan dat er veel kinderen zijn die vanwege de coronacrisis niet op vakantie gaan of die nauwelijks bewegen in de zomervakantie. ,,Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen sporten en bewegen en zo ontstond het idee van Summerfun.”

Stichting Paul

Om alle jeugd in Roosendaal te kunnen bereiken is er gekozen voor verschillende locaties in. ,,In de Kroeven, Kalsdonk, Centrum, Kortendijk en Langdonk zijn we te vinden”, zegt Hakim Bouazzati. ,,Ouders kunnen dus ook kijken wat er die week in de buurt is en hun kinderen daarvoor opgeven.”