Roosendaalse Jeffrey wil nu écht de Sterkste Man van Nederland worden

Zijn drive? Het steeds opzoeken van de eigen grenzen en steeds proberen daar over heen te gaan. Hij maakte er als personal trainer en voedingsdeskundige zelf zijn werk van. ,,Ik wil mensen inspireren, hen laten zien dat je veel kan bereiken als je het maar echt wil.'' Omdat zelf te bereiken, is Jeffrey zo'n vier tot vijf keer een paar uur in de sportschool te vinden. Hij traint bij Big Gym, Basic Fit bij De Stok en af en toe in Best. ,,Nu is het vooral in conditie blijven, zo'n tien weken voor de finale ga ik er wat harder tegenaan.''