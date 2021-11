Roosendaalse ijsbaan opent voorlopig één dag later: ‘Even de persconferentie afwachten’

Opbouw ijsbaan 2.0 in volle gang: ‘Eindelijk weer een mooi ijsfeest in Roosendaal’

ROOSENDAAL - Terwijl het in het hele land de ene na de andere kunstijsbaan door de coronacrisis (opnieuw) in het water valt, hangt de vlag er in Roosendaal totaal anders bij. Het Kadeplein wordt deze week omgetoverd tot het Thialf van Roosendaal. Met die klus is dinsdag begonnen.

16 november