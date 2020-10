Roosendaalse huisarts: ‘Kom alsjeblieft gewoon je griepprik halen, het is veilig’

Het is de eerste keer dat we het zo uitgebreid moeten aanpakken, maar ik vrees dat het misschien niet de laatste keer zal zijn

Hij vindt het extra belangrijk om dat te benadrukken, omdat tijdens de eerste golf mensen wegbleven uit de praktijken. ,,Die huiver willen we nu graag op tijd wegnemen. Mensen, blijf gewoon komen. Niet alleen voor je griepprik, maar überhaupt als je ergens last van hebt. We zijn erop ingericht, het is écht veilig.”

Minder griep

Niet de laatste keer

Hij snapt wel dat juist deze mensen niet graag naar buiten gaat nu, want zij zijn voor een groot deel ook juist de risicogroep voor corona. ,,Dat nemen we dan ook erg serieus, met al deze maatregelen. Het is de eerste keer dat we het zo uitgebreid moeten aanpakken, maar ik vrees dat het misschien niet de laatste keer zal zijn. Al hopen we dat we er volgend jaar nog een derde vaccin bij kunnen geven, tegen corona.”