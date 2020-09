Roosendaalse horeca-iconen smelten samen: ‘Deze trein komt maar één keer voorbij’

‘Serieuze relatie’ tussen Alwel en aannemers moet leiden tot slimmer renoveren

29 augustus ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL/BREDA - Soms is een aannemer sterk in techniek, maar zijn huurders niet te spreken over de omgangsvormen van zijn medewerkers. Of voert een installateur keurig het werk uit zoals een corporatie dat aanbesteedde, terwijl ie zelf misschien een slimmere oplossing had. Dat kan beter, denkt Alwel.