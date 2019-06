Roosendaalse handhavers slingeren afvaldumpers bij de Jumbo op de bon: 389 euro boete

Acht zakken

Die mannen hadden volgens gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer samen ongeveer acht zakken afval weggezet bij het containerparkje bij de Jumbo-supermarkt aan de Van Beethovenlaan. Dat is sowieso een geliefde plek van afvaldumpers, er komen op sociale media regelmatig foto's voorbij van volle vuilniszakken en andere troep die daar achtergelaten is.

Vuile handen

Steenmeijer: ,,Onze boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren, CH) zijn niet te flauw om de handen daar letterlijk aan vuil te maken. We onderzoeken alle afvaldumpingen grondig om te zien of we de daders kunnen achterhalen, maar dat lukt lang niet altijd. Nu wel.’’ De boa's zochten de mannen op en die bekenden inderdaad het afval daar te hebben weggezet.

Steenmeijer: ,,Wat ook helpt, is dat het containerparkje daar een tijdje geleden is verplaatst. Daardoor komt het in het zicht te staan van de camera's die daar hangen. We kunnen die hoek daardoor wel iets beter in de gaten houden.’’