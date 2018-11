Roosendaalse gemeenteraad over één Bravis-ziekenhuis: belang van patiënt staat voorop

ROOSENDAAL - Het belang van de patiënt staat voorop. Dat is kort samengevat de reactie van de Roosendaalse politiek op het plan van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Bravis om niet in 2030, maar reeds in 2025 één nieuw ziekenhuis te bouwen.

De meeste partijen hebben wel zo hun eigen vragen bij de ontwikkelingen.

Het plan was om in 2030 te komen tot één nieuw fusieziekenhuis. Maar de Raad van Bestuur van Bravis heeft haast, blijkt uit het beleidsplan 2019-2021. Voorzitter van de Raad van Bestuur Hans Ensing: ,,We hebben de houdbaarheid van de twee hoofdlocaties naar voren gehaald. Wil je mee kunnen ontwikkelen met de zorgvraag is dat nodig. Die verandert razendsnel en het zorgaanbod moet daarin mee.” Dus is het streven naar nieuwbouw in 2025.

,,Hoe eerder hoe beter", zegt Erik de Regt van de Roosendaalse Lijst. ,,Een nieuw ziekenhuis met meer en betere faciliteiten is beter dan twee ziekenhuizen. Maar het belang van de patiënt en de medische zorg is prioriteit nummer 1. En de locatie kan een probleem zijn. Want hoe dichter bij Roosendaal, hoe beter.”

Sentiment

Roosendaal en Bergen op Zoom liggen zo'n 18 km uit elkaar. Halverwege betekent bij Wouw en Heerle. Maar de provincie heeft al aangegeven ‘geen stenen doos in een weiland’ te accepteren. Kan Roosendaal - gezien de sentimenten - leven met een ziekenhuis in Bergen? Of omgekeerd? ,,En bij een locatie in de polder moet er zo veel georganiseerd worden", zegt Harm Emmen (D66). ,,Denk aan openbaar vervoer, bereikbaarheid, aanrijtijden. Het is zinniger om te kiezen voor een locatie in Bergen op Zoom of Roosendaal."

Ook GroenLinks is er nog niet uit. Christian Villée ziet dezelfde problemen als Harm Emmen bij een locatie in de polder. En hij wijst op de afstanden die kunnen ontstaan vanuit verder gelegen gemeenten als Halderberge en Woensdrecht.

Michael Yap van de PvdA en Jeroen van den Beemt van VVD zeggen in een reactie dat de bereikbaarheid van het ziekenhuis heel belangrijk is naast de kwaliteit van de zorg. ,,Het kan toch niet zo zijn dat het ziekenhuis ergens halverwege komt te staan en met het openbaar vervoer moeilijk te bereiken is, “zegt Van den Beemt.

De PvdA heeft vorige week al vragen gesteld over het ziekenhuis aan het college in Roosendaal, onder anderen over of er al overleg is geweest over één ziekenhuis met de Bergse gemeente.

‘Tegen één ziekenhuis’

Marion Hesels vertelt dat de SP tegen één grootschalig ziekenhuis is. ,,Wij vinden dat de zorg kleinschalig moet blijven. Grote gemeenten moeten een eigen ziekenhuis houden. Voor de bewoners blijft het goed en snel bereiken het belangrijkste.”