Roosendaalse ‘Geluksvogels’ vliegen binnenkort uit

Bijna honderd tasjes met kunstmaterialen had kunstenares Anne-Marie Dagelinckx klaar liggen op Broedplaats2 in wijkgebouw Lindenburg waar ze wekelijks op maandag en dinsdag actief is. Nu workshops uit den boze zijn, bedacht ze een thuisopdracht voor iedereen uit de wijken Langdonk en Kroeven.

Aangewakkerd

,,Het is zo belangrijk dat cultuur aangewakkerd blijft‘’, zegt de Brabantse, die atelier houdt in Bergen op Zoom maar Roosendaal evengoed in haar hart gesloten heeft. ,,De Tullepetoan is een prachtig symbool van saamhorigheid. Bergen mag dan van oudsher een rijk cultureel verleden hebben, Roosendaal doet tegenwoordig dapper mee.‘’

Als het kan gaat Dagelinckx mee naar de mensen om te zien hoe de geluksvogels gemaakt worden. ,,Iedereen is daar vrij in. Dat geeft een bont palet aan vogels. Jammer genoeg is thuisbezoek nu niet mogelijk. Wie er niet helemaal uitkomt, kan op afspraak naar de Broedplaats komen. En we vragen iedereen een foto van hun creatie op onze Facebook-pagina ‘Onze geluksvogel versus coronaperiode’ te plaatsen.‘’

Community Art

Het materialenpakket kost 25 euro, voor minima is het gratis af te halen. Het zogeheten Community Art Project wordt ondersteund door Cultuur verbindt Roosendaal en WijZijn. Inmiddels heeft de kunstenares al zo'n 45 gevleugelde vrienden terug gezien. ,,Een geluksvogel hoort ook uit te vliegen om het geluk te verspreiden. Dat willen we na 15 maart doen. Eerst vragen we iedere Roosendaler een kort filmpje in te sturen vanuit een open raam of een hoog gebouw in Roosendaal. Dat gebruiken we als achtergrond voor een film waarin de gemaakte Geluksvogels zijn gefilmd. De twee filmpjes worden samengevoegd, zodat de geluksvogels werkelijk door Roosendaal vliegen.‘’ Het filmpje kan opgestuurd worden naar sculpturedagelinckx@hotmail.com