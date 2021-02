Roosendaalse geen Miss Tattoo

Hoe moet die nieuwe randweg van Tolberg - met tunnel - er straks uit komen te zien?

22 februari ROOSENDAAL - Hoe moet in 2025 de zuidelijke ontsluitingsweg voor Tolberg eruit zien? Deels verlaagd? Met geluidswallen? Vrijliggende fietspaden? Tolbergenaren mogen verspreid over zes digitale bijeenkomsten daar hun mening over geven. Want het tracé ligt in grote lijnen wel vast, maar, zegt Cees Lok: ,,De inrichting ligt nog volledig open.’’