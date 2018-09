Roosendaalse fracties: 'Onderdoorgang Parrotia moet veiliger'

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal is niet van plan om de verlichting en het straatwerk in de onderdoorgang tussen de Markt en het Emile van Loonpark nog een keer aan te pakken.

De fracties van CDA, PvdA en de Roosendaalse Lijst hadden daar wel om gevraagd. Zij zijn juist van mening dat de doorgang 'aantrekkelijker en veiliger' moet worden gemaakt.

Ondanks dit meningsverschil is er maandag toch extra verlichting in het tunneltje aangelegd. In het plafond, aan de zijde van de bibliotheek, zijn gekleurde led-stroken aangebracht.

De drie partijen wijzen op het belang van een veilige doorgang. Zeker nu Parrotia op 31 mei is heropend en een steeds belangrijkere functie krijgt als ontmoetingsplaats voor alle Roosendalers. Ook op het gebied van eenzaamheid, laaggeletterdheid en (taal)onderwijs is Parrotia de aangewezen locatie. De ingang is in de onderdoorgang.

Volledig scherm De veelbesproken onderdoorgang tussen de Markt en het Emile van Loonpark. © Henk den Ridder

Historisch

Aan de andere kant is het Emile van Loonpark 'een mooie, historische plek in onze binnenstad waar de laatste tijd meer bezoekers te vinden zijn, door evenementen als het Bevrijdingsfestival, Roosendaal Swingt ln Het Park en het SKOORenfestival, sommen de raadsfracties op.

Steeds moet de bezoeker door het slopje van de Markt naar het park. En dat nodigt niet echt uit, vinden CDA, PvdA en RL. Ze stellen: 'Het tunneltje is donker en de bestrating en het plafond zijn niet meer in opperste staat.' De mensen ervaren het als onveilig.

Groeien

Om Parrotia in zijn rol te laten groeien is een aantrekkelijk entree een voorwaarde. Dus vragen de partijen aan wethouder Toine Theunis of hij bereid is de doorgang veiliger en aantrekkelijker te maken. Die noodzaak ziet Theunis echter niet.

Wethouder Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) antwoordt: 'Met de renovatie van de oude Markt is het straatwerk (in de doorgang, red.) geheel vernieuwd. Daarnaast is in het afgelopen voorjaar de aanwezige conventionele verlichting vervangen door nieuwe LED armaturen. Deze branden 24 uur per dag.'

Plafond

De gemeente verzorgt het straatwerk in de doorgang en AlWel, dat de panden rond de doorgang verhuurt, onderhoudt de wanden en het plafond. Gezien het werk dat eerder dit jaar aan de overkluizing is uitgevoerd, ziet Theunis geen reden er andermaal in te investeren.