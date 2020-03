Roosendaalse foodtruckfestival Appeltje Eitje gokt nu op september, maar wel weer ‘gewoon’ drie dagen

De vierde editie van dat eetfestijn had dit jaar uitgebreid moeten worden naar vier dagen: 21, 22, 23 24 mei. De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus maken dat echter onmogelijk. Het organiserende Trophies Events zegt daarom nu in te zetten op 11, 12 en 13 september. Dat is wel één dag minder dan gepland.

Aanvankelijk wilden de organisatoren Hemelvaart ook meepakken. Bij een editie in september is dat echter niet aan de orde. Of het foodtruckfestival ook daadwerkelijk verplaatst kan worden, ligt er nog aan. Er moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Trophies Events verwacht daar in de loop van komende weken duidelijkheid over te kunnen geven.