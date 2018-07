Roosendaalse F16-piloot Joost Luijsterburg krijgt prestigieus Vliegerkruis: 'De generaal belt nooit zomaar'

ROOSENDAAL - De raketten en granaten vlogen hem in het Servische luchtruim letterlijk rond de oren, tijdens Operatie Allied Force in 1999. Het weerhield de in Roosendaal geboren F16-piloot Joost Luijsterburg er niet van om toch in zijn vliegtuig te stappen en een bepalende rol te spelen in het uitschakelen van de startbaan van het vliegveld bij Ponikve.

Voor die durf en daadkracht tijdens die levensgevaarlijke missies kreeg luitenant-kolonel Luijsterburg maandag samen nog vijf andere deelnemers aan Allied Force uit handen van minister van Defensie Ank Bijleveld het prestigieuze Vliegerkruis uitgereikt. ,,Tuurlijk ben ik enorm trots, dit is niet zo maar iets.''

Telefoon

Luijsterburg wist al een paar maanden dat hij die onderscheiding ging krijgen. ,,Ik ben een paar jaar geleden al uitgebreid over die missie geïnterviewd, maar dat kan ook zijn als getuige voor andere kandidaten.'' Een paar maanden geleden kwam het verlossende telefoontje. Generaal Dennis Luyt belde Luijsterburg hoogstpersoonlijk op. ,,Toen ik zijn stem hoorde, wist ik eigenlijk al genoeg. Want de generaal belt nooit zomaar en ik weet dat wat ik en mijn collega's destijds gedaan hebben ontzettend belangrijk is geweest.''

Volledig scherm Luijsterburg (l.) op weg naar zijn F16 in 1999. © Collectie Joost Luijsterburg

Beschoten

Terug naar 1999. Het conflict in het toenmalige Joegoslavië komt in april in een stroomversnelling, wanneer de NAVO ingrijpt met luchtaanvallen. Joost 'Niki' Luijsterburg - vernoemd naar autocoureur Niki Lauda, omdat Luijsterburg ook in zijn gezicht verbrandde toen hij tijdens een kartrace door een tunnel van brandende hooibalen reed - is een van de F16-vliegers die daar actief is.

Een van de belangrijkste missies die Luijsterburg uitvoert, speelt zich af rond de zwaarbewaakte luchthaven bij Ponikve. Luijsterburg heeft als opdracht de vijand een zware klap toe te brengen door de startbaan uit te schakelen. Een levensgevaarlijke onderneming, want door het slechte weer is Luijsterburg genoodzaakt heel laag te vliegen. Dat maakt hem een makkelijk doelwit voor de Joegoslavische troepen, die massaal het vuur openen. ,,Ik werd constant beschoten'', herinnert Luijsterburg zich. ,,Om me heen ontplofte steeds van alles. Ik weet nog dat ik bij mezelf dacht dat ik dat best mooi vond om te zien. Net sterretjes.'' Of ie ooit bang is geweest? ,,Nee, daar heb je ook geen tijd voor. Je bent volledig op je missie gefocust. Bommen gooien is 'serious business'.''

Volledig scherm Luijsterburg inspecteert een pod van zijn F16. © Collectie Joost Luijsterburg

Raak

Hoewel ie zelf ook aan de lopende band doelwit is, verloopt de missie verder vlekkeloos. ,,In vijftien minuten vier keer netjes raak.'' Heel bijzonder voor de Luchtmacht, omdat hij de dag ervoor voor het eerst in Nederlandse geschiedenis lasergestuurde bommen zélf naar een doel heeft geleid. Nieuw voor de Luchtmacht. Een paar dagen later vliegt Luijsterburg nog een keer terug, omdat de startbaan snel gerepareerd is. Twee maanden en 28 missies later, waarbij Luijsterburg nog vaak beschoten werd, zal president Slobodan Milošević capituleren.

Negentien jaar later is de 49-jarige man die geboren werd in de wijk De Kroeven en die de havo doorliep aan het Gertrudiscollege nog steeds actief binnen Defensie. Tegenwoordig in de Verenigde Staten. In Tucson, Arizona leidt Luijsterburg nu F16-piloten op. ,,Die jongens krijgen les van mannen die allemaal gevechtservaring hebben. Heel anders dan toen wij begonnen, toen waren we oorlog niet meer gewend.'' De afgelopen drie jaar was Luijsterburg ook betrokken bij de ontwikkeling van de opvolger van de F16, de F35. Of ie ooit daar nog mee op missie gaat? ,,Geen idee, maar je moet altijd wat te wensen houden.''

Volledig scherm Luijsterburg klaar voor een volgende missie. © Collectie Joost Luijsterburg