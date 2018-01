Roosendaalse en Wouwse ijsbanen sluiten succesvol seizoen af

Voorzitter Hans van Hoek van stichting IJsbaan Roosendaal kijkt met voldoening terug op het seizoen, waarin sinds 6 december naast 5000 schoolkinderen zo'n 15.000 recreatieve schaatsers de ijsbaan bezochten. ,,Met kijkers erbij, zitten we dan zeker op het dubbele aantal bezoekers. Dat is ongeveer het zelfde aantal als vorig jaar, wij zijn daar tevreden mee.'' Ook de belangstelling voor de Curling Cup blijft groot. Dit jaar namen 43 teams deel en staan zelfs bedrijven op de wachtlijst. Voor de Ice Bike Challenge voor kinderen, een nieuw onderdeel op de agenda, heeft de stichting vier ice bikes aangeschaft. De deelnemertjes trappen zich de longen uit het lijf om op die bikes zo hard mogelijk het slalom-parkoers af te leggen.

Winterpret

Ice World biedt winterpret in hartje Roosendaal. Het zijn vooral kinderen die de ijzers onderbinden en joelend op het ijs rondzwieren. Ouders en opa's en oma's kijken vanaf de kant toe, een mok warme chocomel of koffie in de hand. Dat ziet er gezellig uit, maar het doel van de ijsbaan is vooral ideëel, benadrukt Van Hoek. ,,Wij willen de jeugd meer aan het bewegen te krijgen'', zegt hij. Daar trekt de stichting hard aan. In de herfst en zomer trekt de stichting al langs scholen met rollerskates-clinics. ,,Van rollerskates naar schaatsen is maar een kleine stap'', redeneert Van Hoek. Ook doet de Roosendaalse ijsbaan mee aan het project IJstijd van de KNSB. Op 3 februari neemt een Roosendaals team met vijf jongens en vijf meisjes deel aan de IJSTIJD! Winterspelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. ,,We zijn nu druk bezig met het selecteren deelnemers voor de verschillende onderdelen van de Winterspelen'', aldus Van Hoek.

Clinic

Van de dertig aangesloten ijsbanen in Nederland, kwamen er maar drie in aanmerking voor een clinic door schaatsprof Barbara de Loor aan het begin van het seizoen. Ice World in Roosendaal was daar een van. ,,We zullen dus wel iets goed doen'', concludeert de voorzitter.

Voortbestaan

De Roosendaalse ijsbaan is in zijn dertiende jaar, waarvan de laatste vier op de Oude Markt, een vast onderdeel op de Roosendaalse evenementenkalender geworden. Maar niks staat in steen gebeiteld, waarschuwen Van Hoek en penningmeester Cees de Bruyn. ,,Voor het voortbestaan zijn we sterk afhankelijk van sponsoren. Dat loopt tot nu toe goed: de Roosendaale bedrijven dragen ons een warm hart toe en er zijn zelfs particuliere sponsoren die ons steunen'', stelt De Bruyn gerust. Maar de kosten lopen ook door, benadrukt Van Hoek. ,,De curlingstenen zijn bijvoorbeeld aan vervanging toe. De schaatsen worden erg goed onderhouden, maar ook dat kost tijd en geld. Cees en ik hebben ze de afgelopen zomer alle 4000 geslepen. Een hele klus, we zijn er een maand mee bezig geweest.''

Wouw on Ice

Frenk Theuns en de stichting Wouw on ice waren zondagmiddag meer dan tevreden over de voorbije drie weken. Met de finale van de curlingcompetitie met winst voor de ploeg Tikki-takki van Guus Heijmans, een vrijwilligers feest en een laatste zondag schaatsplezier voor de Wouwse jeugd, kon er teruggekeken worden op een mooi ijsfeest. ,,We hebben zo'n 10.000 bezoekers mogen verwelkomen. Zeker op momenten dat artiesten als Mart Hoogkamer en Edrie, de zingende boer uit Nieuwmoer, bij de baan waren, was het erg druk", weet Frenk Theuns.

Het nieuwe initiatief om de baan te omzomen met kerstchalets met erwtensoep, loempia's en kerstartikelen krijgt eind dit jaar zeker een vervolg, weten de organisatoren nu al.