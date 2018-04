Roosendaalse Emm (16) strandt in Brabantse finale Kunstbende

video Havik als jeugdig krachtsymbool voor Roosendaal

10:50 ROOSENDAAL- Voorbijgangers kijken verbaasd op. Op de blinde muur op de kop van de Markt, tegenover de Kadetunnel, verschijnt in de loop van het weekend een reusachtige havik. Op de angstig hoge steiger zijn kunstenaar Tom Onrust (22) en zijn vrienden Zep van Tienen (20) en Wouter van Foose (22), met het ontwerp in de hand, zaterdag en zondag met rollers en spuitbussen bezig om de contouren van de roofvogel uit te zetten en vervolgens in te vullen.