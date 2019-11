Roosendaalse drugsverdachte: ‘Verblijf in cel was een zegen, want ik ben afgekickt’

Alles was huisje-boompje-beestje, totdat zijn vriendin naar zijn zeggen vreemd ging. Hij greep naar drugs, raakte zijn baan kwijt, kwam diep in de schulden, kreeg verkeerde vrienden en moest zijn huis uit.



De keurig ogende verdachte vertelt de rechters dat hij tijdens de 5,5 maand voorarrest tot volledig inzicht is gekomen. ,,Die tijd is me heel zwaar gevallen. Maar het was ook een zegen, want ik ben helemaal afgekickt.”