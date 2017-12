Roosendaalse drugsverdachte Saïd C. vecht in stilte tegen uitlevering

C. heeft van 2007 tot 2010 in het Marokkaanse parlement gezeten voor de partij FEM die opkomt voor de Berber-bevolking van het noordelijke Rifgebergte. Hij geldt als een activist die de bevolking daar steunt nu deze betoogt tegen de Marokkaanse regering. De Berbers voelen zich achtergesteld bij het veel grotere Arabische deel van de bevolking.



De Nederlandse regering wil alleen aan de uitlevering meewerken met de garantie dat Marokko C. alleen vervolgt voor zijn criminele en niet voor zijn politieke activiteiten. De Marokkaanse regering zou die garantie hebben gegeven. C. draagt een enkelband en heeft tot de inhoudelijke behandeling van het uitleveringsverzoek een meldplicht. Weski gaf eerder aan weinig vertrouwen te hebben in de garanties van de Marokkaanse regering.